Esquerda ergue novo busto do guerrilheiro Carlos Lamarca. Salles havia retirado homenagem

247 - Representantes da esquerda inauguraram na sexta-feira (17) um busto do guerrilheiro Carlos Lamarca, morto pela ditadura militar há 50 anos, em 17 de setembro de 1971.

Em 2017, o então secretário de Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu remover uma homenagem parecida. O novo busto foi erguido em um parque em Cajati (SP).

Lamarca foi "completamente avesso ao golpe civil-militar de 1964", demonstrava "profundo incômodo com o cenário político" e arquitetou uma "organização mais atuante, tanto na oposição ao novo regime, quanto na luta pela construção do socialismo no Brasil", explica a historiadora Juliana Marques do Nascimento, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), à BBC.

"Lamarca foi um líder para as esquerdas revolucionárias que pouco ou nada atingiram as camadas populares. Foi um líder para um nicho muito específico no Brasil da ditadura. E se tornou vítima da ditadura: foi assassinado por suas ideias políticas", afirma. (Com informações da coluna Painel, na Folha de S.Paulo).

