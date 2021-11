Estado de São Paulo registra zero morte por Covid pela primeira vez desde o início da pandemia

Apoie o 247

247 - O estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por coronavírus nesta segunda-feira (8) pela primeira vez desde o início da epidemia da Covid-19.

Segundo informações do governo do estado, divulgadas pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 359 novos casos, totalizando 4.413.241 casos desde o início da epidemia. No total, foram 152.527 mortes pela Covid-19 no estado.

Entre o total de casos, 4.242.148 contraíram o vírus e estão recuperados, sendo que 456.344 foram internados e receberam alta.

Atualmente, há 3.011 pacientes internados no estado, sendo 1.375 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 1.636 em leitos de enfermaria. Ainda segundo dados do governo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado nesta segunda (8) é de 24,5% e na Grande São Paulo é de 31,3%.

