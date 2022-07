Estado de saúde de bolsonarista que matou tesoureiro do PT é grave

A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (11/7) pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná edit

Metrópoles - O estado de saúde do policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar a tiros o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, é grave, porém estável. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (11/7) pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

O policial teve a prisão decretada pela Justiça nesta segunda. Ele teria invadido a festa de aniversário de 50 anos da vítima, ocorrida na noite de sábado (9/7), em Foz do Iguaçu (PR). A comemoração tinha como tema o PT e fazia várias referências ao ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva.

