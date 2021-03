Estado do Rio tem recorde de pacientes à espera de leito de UTI por causa da Covid-19

O estado tem 17 municípios com 100% de ocupação nas vagas de terapia intensiva. Outros sete estão com a capacidade acima dos 90%, dentre eles a capital (92%) edit

247 - A Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro informou que atualmente há 528 infectados pelo coronavírus precisando de uma vaga de terapia intensiva, sendo o maior número desde 9 de maio do ano passado (510). A fila por uma vaga na enfermaria tem 217 pacientes.

Há 11 dias o estado, que tem uma ocupação média de 88,7% dos leitos de UTI, tinha 64 doentes precisando de internação, número que praticamente dobrou em uma semana. Na última quarta-feira (17) eram 276 infectados, de acordo com informação publicada pelo portal Uol.

O estado tem 17 dos seus 92 municípios com 100% de ocupação nas vagas de terapia intensiva. Outros sete estão com a capacidade acima dos 90%, dentre eles a capital (92%).

Entre as 92 cidades do estado, sete estão com o risco de contaminação muito alto, 39 alto, 34 moderado e 11 baixo. Não há dados disponíveis sobre Araruama, na Região dos Lagos.

Desde o início da pandemia, o Rio registrou 626,6 mil casos de contaminação e 35,3 mil mortes pelo coronavírus. A taxa de letalidade no estado é de 5,64%.

