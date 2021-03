“Estamos sem vaga. É vaga zero”, diz cardiologista sobre hospitais privados de SP

247 - A médica cardiologista Stephanie Rizk, do Instituto do Coração, afirmou neste domingo (7) à CNN Brasil que os principais hospitais particulares de São Paulo não têm mais leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com Covid-19.

“Nesta madrugada, eu recebi quatro ligações de outros hospitais privados pedindo transferência e estamos sem vaga. É vaga zero. Nos principais hospitais de São Paulo não há mais leitos disponíveis, infelizmente", relatou a profissional.

Stephanie também contou que pessoas cada vez mais jovens estão chegando aos hospitais apresentando falta de ar. "No início, observávamos quadros com anosmia, que é a falta do cheiro, alteração do gosto, do paladar. A maioria era isso ou simples coriza. Agora, não. Muitos pacientes estão com sensação de falta de ar".

