Estátua de Marielle Franco é inaugurada nesta quarta-feira, data em que a vereadora completaria 43 anos

Estátua está instalada no Buraco do Lume, na Praça Mario Lago, no Centro do Rio, local que a vereadora e ativista utilizava semanalmente para prestar contas de seu mandato edit

247 - A vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março de 2018, será homenageada com uma estátua em tamanho natural que será inaugurada nesta quarta-feira (27), data em que ela completaria 43 anos. A estátua, com 1,75 metro, está instalada no Buraco do Lume, na Praça Mario Lago, no Centro do Rio, foi elaborada pelo artista Edgar Duvivier, pai do humorista Gregório Duvivier.

Para evitar depredações e possíveis atos de vandalismo, a Prefeitura do Rio disponibilizou guardas municipais para fazer a vigilância da peça em bronze e também instalou câmeras de vigilância no local”. O Buraco do Lume era o local utilizado pela parlamentar para prestar contas de sua atuação como vereadora todas as sextas-feiras para prestar contas de sua atuação como vereadora.

“A ideia é homenagear quem dedicou a sua vida para lutar pelos direitos de todas e todos! Vamos celebrar e erguer homenagens a quem dedicou sua vida para defender um mundo mais justo”, disse o Instituto Marielle Franco sobre a homenagem prestada à vereadora.

