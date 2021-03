Estoques de oxigênio em 54 cidades de São Paulo estão em 'estado crítico', diz jornal

Sputnik - O Estado de S.Paulo informou neste sábado (20) que 54 municípios paulistas estão com o abastecimento de oxigênio medicinal em "estado crítico", segundo um levantamento do conselho de secretários de Saúde de São Paulo.

A publicação teve acesso ao levantamento realizado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems/SP), que recebeu respostas sobre a falta de oxigênio de 69 municípios entre os 645 que compõem o estado, em uma pesquisa virtual realizada entre terça (16) e sexta-feira (19).

Entre as 54 cidades com estoques críticos do insumo estão localidades importantes do interior, como Araçatuba, Santos e Bragança Paulista, e também da região metropolitana da capital, como Franco da Rocha.

A pressão sobre o sistema de Saúde do estado vem aumentando consideravelmente nas últimas semanas. A média de internações em São Paulo praticamente dobrou no espaço de um mês, chegando ao pico de 2.992 por dia, a maior desde o início da pandemia.

Segundo o presidente do Cosems/SP, Geraldo Reple Sobrinho, titular da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, o crescimento das hospitalizações e da demanda por oxigênio tem causado dificuldades para a distribuição do insumo. "Há um aumento de quase cinco vezes no consumo, isso é geral", disse Reple Sobrinho, citado pelo Estadão.

