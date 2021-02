Estudante da UFRJ é achado morto no Rio e suspeita é de crime homofóbico

247 - A Polícia Civil do Rio investiga a morte do estudante do curso de História da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Rodrigo dos Anjos Nascimento, de 22 anos. Ele foi encontrado morto na segunda-feira (22), na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O Instituto de História da universidade acredita que ele pode ter sido vítima de homofobia. A informação é do portal UOL.

O corpo foi encontrado com marcas de agressão e de tiros. A PM informou que foi acionada para o local, constatou o óbito, isolou a área para perícia e acionou a Delegacia de Homicídios. A DH apura se Rodrigo foi morto por milicianos que atuam na zona oeste. De acordo com informações preliminares, o estudante esteve em uma festa na região antes de ser morto. Amigos relataram à polícia uma suspeita de tentativa de abuso - não especificada - seguida de execução.

