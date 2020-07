Estudante é expulso do curso de Relações Internacionais da USP por fraudar cotas raciais

Braz Cardoso Neto, 20, alegou ser pardo, ter ascendência negra e ser de baixa renda para ingressar no curso de Relações Internacionais da USP, mas falhou em comprovar a declaração edit

247 - Um estudante do curso de relações internacionais foi expulso da USP (Universidade de São Paulo) nesta segunda (12) sob alegação de fraudar cotas raciais e sociais. Trata-se do primeiro julgamento de fraude da história da universidade em 193 anos de existência, embora outros casos tenham sido abertos para apuração. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O jovem Braz Cardoso Neto de vinte anos, alegou ser pardo, ter ascendência negra e ser de baixa renda, mas falhou em comprovar a declaração. A comissão responsável pelo julgamento explicou que o jovem enviou fotos de pessoas negras que alegou serem seus avós, mas não compartilhou com os membros do comitê dados que comprovassem parentesco.

A renda familiar do jovem, de R$ 4 mil para 4 pessoas, também não foi comprovada aos membros da comissão.

A reportagem ainda informa que "o jovem viajava constantemente, inclusive para fora do país e, segundo oitivas de colegas de turma, seu meio de transporte era um carro particular".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.