247 - O Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, aparece no topo da lista dos melhores parques da capital paulista, de acordo com o Indicador de Parques Urbanos de São Paulo 2019, que avaliou 77 equipamentos do tipo na cidade. Depois estão o Parque Estadual Villa-Lobos e o Parque Municipal do Povo, ambos na zona oeste, e os Parques do Chuvisco e do Jardim Herculano, na zona sul. Seis parques não receberam nota por estarem fechados ou inacessíveis atualmente.

O estudo foi desenvolvido pela Fundação Aron Birmann, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que também disponibilizará na segunda-feira, 9, um aplicativo para a população avaliar a situação desses espaços verdes.

De acordo com o presidente da Fundação Aron Birmann, Rafael Birmann, "a ideia é justamente dar voz aos visitantes para que façam suas críticas, apresentem suas sugestões e sejam ativos para a transformação destes ambientes". "E para os gestores dos parques entenderem quais são os pontos que precisam ser melhorados", afirmou. Seu relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.