Estupros crescem no interior de SP; 77% das vítimas no estado são crianças ou vulneráveis

247 - Casos de estupro estão em alta no interior do estado de São Paulo, que registra um aumento de 3,6% nas ocorrências.

No primeiro trimestre de 2021, foram 1,800 registros no interior. Agora foram 1,864. Já na capital, houve queda de 11,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 647 para 575. Em todo o estado, os casos de estupro caíram 1,5%. Os dados são do Instituto Sou da Paz.

Os estupros de vulneráveis (menores de 14 anos, pessoas alcoolizadas, idosas, com deficiência ou cujas condições de saúde as impedem de discernir o ato violento) representam 76,7% dos registros no primeiro trimestre.

"É fundamental o registro, mas esse tipo de crime não depende só da polícia. É preciso ter outras frentes de atuação para evitar que o crime seja continuado. Até porque demora para que a vítima perceba o crime e chegue a denunciar. Por ser tão vulnerável, precisa, primeiro, reconhecer que foi crime", afirma Cristina Neme, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz.

