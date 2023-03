Etarismo: Caloura de 45 anos registra boletim de ocorrência contra estudantes

As jovens que causaram revolta nas redes pediram desistência do curso edit

247 - A estudante do curso de Biomedicina da Unisagrado Patrícia Linares, em Bauru, no interior de São Paulo, que foi vítima de deboche por parte de três alunas da universidade após um vídeo com o conteúdo viralizar, registrou um boletim de ocorrência contra elas nesta semana.

De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, o caso foi registrado como injúria e difamação na Delegacia de Bauru, onde segue sendo investigado.

As jovens que causaram revolta nas redes pediram desistência do curso.

