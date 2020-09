"Eu não fujo do jogo", diz Frota sobre acusações de falsidade ideológica

247 - Denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por falsidade ideológica, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou ser "vítima de uma armação covarde".

"Nunca tive empresa de fachada e isso é facilmente comprovado pelos meus contratos e por notas fiscais. Vou mostrar isso. Não encontraram lavagem de dinheiro, que é o que queriam armar. Não conseguiram encontrar simplesmente por não existir", disse o tucano em enviada ao site O Antagonista.

"Para não sair em branco, veio a acusação de falsidade ideológica, sendo que tudo da empresa está legalmente feito, dentro da lei e do certo. Mas sei de onde vem e o que está por trás. Estou tranquilo, não vou me calar ou me abater com isso. O sistema é bruto, é covarde, é insano. Estou muito seguro da verdade e vou mostrar isso. Vamos para a luta, eu não fujo do jogo", acrescentou.

De acordo com om MP-SP, o deputado usou o nome de ex-assessor parlamentar (Marcelo Ricardo Silva) como laranja em duas empresas. O objetivo, disse o órgão, era que ele recebesse em sua conta valores que seriam do parlamentar, sem deixar rastros.