Eventual multa a Bolsonaro por aglomeração no Rio "tem que ser avaliada pelo povo", diz Paes (vídeo)

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou nesta terça-feira (25) que cabe ao povo avaliar se Jair Bolsonaro deve ou não ser multado por participar de manifestação no domingo (23). O ato foi marcado por grandes aglomerações e pelo completo desrespeito a medidas sanitárias de prevenção contra o coronavírus.

"Eu acho que essa avaliação, essa multa, eventual do presidente Bolsonaro, ela tem que ser avaliada pelo povo. O presidente é a principal autoridade do Brasil, ele vai ser sempre bem-vindo no Rio de Janeiro, e nós não vamos ficar nesse joguinho de multa né, o presidente tem essa responsabilidade, ele pode avaliar", disse o prefeito.

O protesto que contou com a participação de Bolsonaro feriu decretos, artigos do código penal e do Código de Trânsito Brasileiro: falta do uso de máscara, aglomeração, infração de medida sanitária, uso de capacete incorreto - Bolsonaro andava de moto -placas de moto escondidas, falta do uso de cinto de segurança, corpo para fora do carro, manifestação de militar da ativa e pedido de intervenção militar.

Paes lembrou que ele mesmo já foi multado por não usar máscara na cidade. "Um dia, por descuido, eu infringi uma regra, eu tirei máscara num lugar onde não poderia tirar a máscara, e a prefeitura me multou, pedi que a prefeitura me multasse. Aqui, a gente cumpre as regras, e quando não cumpre o próprio prefeito paga a sua multa".

