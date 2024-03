Ex-advogado de Flávio defende militares que mataram músico com 257 disparos

Apoie o 247

247 - O ex-advogado de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, Rodrigo Rocca, defende os militares do Exército que fuzilaram o músico Evaldo Rosa, em 2019, no Rio de Janeiro. Os militares atiraram 257 vezes contra o carro que o músico estava com a sua mulher, filho e sogro.

“Rocca, que é especialista em direito militar e chegou a defender oficiais da ditadura, conseguiu uma conquista no Superior Tribunal Militar (STM) nesta quinta-feira (1). Dois ministros acataram sua tese e votaram pela absolvição dos militares que mataram Evaldo. O advogado alega que os soldados agiram em um contexto de legítima defesa”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles.

