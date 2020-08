Ex-aluno de Witzel cobrou pagamentos para primeira-dama em esquema de lavagem de dinheiro, revela PGR

247 - Mensagens acessadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) mostram que Lucas Tristão, ex-secretário do Rio, considerado braço direito do governador do Rio de Janeiro afastado Wilson Witzel (PSC), cobrou pagamentos para o escritório de advocacia da primeira-dama Helena Witzel a um operador do empresário Mario Peixoto, com intuito de lavar dinheiro desviado de contratos do estado.

Lucas Tristão foi aluno de Wilson Witzel na faculdade de Direito e foi seu coordenador de campanha em 2018. Ele também foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

