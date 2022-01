Ex-assessor denuncia à PGR suposta rachadinha de André Janones, candidato ao Planalto

Apoie o 247

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - O deputado e pré-candidato à Presidência André Janones, do Avante de Minas Gerais, foi denunciado à PGR por um ex-assessor pela prática de rachadinha, suposto crime de peculato. O ex-assessor parlamentar Fabrício Alves fez a acusação ao órgão no último dia 29. Procurado, o deputado disse desconhecer o caso.

Deputado estreante, Janones causou surpresa ao aparecer em quinto lugar na corrida presidencial na mais recente pesquisa Ipec, em 14 de dezembro. Empatou com João Doria e apareceu à frente de Cabo Daciolo, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira e Simone Tebet. Janones se destaca dos colegas nas redes sociais, onde tem 7 milhões de seguidores no Facebook.

Na denúncia que fez contra Janones à PGR em dezembro, um mês após ter deixado o gabinete de Janones e encerrado três anos de trabalho na equipe do parlamentar, o ex-assessor Fabrício Alves aponta um “sistema de rachadinha” no mandato. Segundo o documento, a ex-assessora Leandra Guedes, atual prefeita de Ituiutaba (MG), cidade natal do deputado, recolhia parte do salário do ex-assessor Alisson Camargos, atual secretário de Meio Ambiente da cidade.

