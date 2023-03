Ex-capitão Adriano da Nóbrega é dono de 300 imóveis em Rio das Pedras, diz empresário à Justiça

O empresário Eduardo Vinicius Giraldes Silva teve união estável com Júlia Emília Mello Lotufo, viúva de Adriano da Nóbrega, miliciano que tinha relações com a família Bolsonaro edit

247 - O empresário Eduardo Vinicius Giraldes Silva afirmou em depoimento à 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa que o ex-capitão do Bope e miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega tinha cerca de 300 imóveis em Rio das Pedras, na Zona Oeste da cidade do Rio (RJ). Promotores do Ministério Público do Rio (MPRJ) apontaram Adriano como dono da milícia da região, foi morto em fevereiro de 2020, em um sítio no interior da Bahia, em suposto confronto com policiais militares.

"Eu falo isso sempre. É 100%. Realmente, a gente sabe, porque ela me disse, que ele (Adriano) tinha imóveis em Rio das Pedras, 200 e pouco, 300 imóveis, que ela não tem nem recebe o aluguel de um imóvel. Não ficou com um apartamento, um carro, uma bicicleta. Para não dizer que ela não ficou com nada, vou dizer que ela ficou com um cachorro que era deles e um cavalo, que eu também nunca vi", afirmou, de acordo com o jornal O Globo.

Giraldes teve união estável com Júlia Emília Mello Lotufo, viúva de Adriano, testemunhou em defesa dela no ano passado na Justiça. O empresário disse que se separou dela e que o contrato de união estável foi desfeito. Júlia é ré num processo que tramita na 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Família Bolsonaro e proibições

Nóbrega também tinha relações com a família Bolsonaro. Tanto a mãe como outra ex-mulher do policial, Danielle da Nóbrega, trabalharam para o gabinete de Flávio Bolsonaro quando o atual senador ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Atualmente, por determinações da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa, a viúva de Adriano não usa mais tornozeleira, nem está em prisão domiciliar. Mas está proibida de deixar o país. A Justiça confiscou o passaporte dela.

