Ex-companheiro de Mc Marcelly é preso suspeito de agredi-la e mantê-la em cárcere privado

247 - Francimar Jorge Cavalcante, ex-companheiro de Marcely Almoaya da Silva, a Mc Marcelly, foi preso suspeito de agredi-la e de mantê-la em cárcere privado no Rio de Janeiro. A audiência de custódia de Cavalcante acontece nesta segunda-feira (3).

Em depoimento, a artista afirma que terminou o relacionamento com Cavalcante em abril. No dia 27 do mesmo mês, Mc Marcelly conta que foi convencida a retornar para casa e levada para uma viagem sem seu consentimento. Segundo a cantora, ela não tinha acesso ao próprio celular.

Ao voltar de viagem, segundo Marcelly, ela foi mantida em cárcere privado em um apartamento, mas conseguiu usar um celular para avisar seu irmão.

O irmão acionou a Polícia Militar, que foi até o apartamento e arrombou a porta após 50 minutos sem que ninguém respondesse aos chamados.

Marcelly e o homem foram encontrados no quarto e, quando a Mc foi questionada sobre as supostas agressões, começou a chorar.

Francimar tem passagens por desacato e desobediência.

