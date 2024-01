Ex-deputado Campos Machado morre aos 84 anos

Apoie o 247

247- Morreu neste sábado (6), aos 84 anos, o ex-deputado Antônio Carlos de Campos Machado. Em nota, a família informou que o parlamentar "lutou bravamente nos últimos dias contra um quadro grave de leucemia". A informação é do portal G1.

Campos Machado era advogado criminalista e foi deputado estadual de São Paulo por 8 mandatos consecutivos, entre 1987 e 2023. No ano passado, se filiou ao Partido Social Democrático (PSD).

