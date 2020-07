Ex-deputado federal José Mentor, do PT, está internado na UTI em estado grave por Covid-19

José Mentor (PT-SP) foi deputado federal entre os anos de 2003 e 2019. Antonio Mentor, irmão do político confirmou o estado delicado de saúde edit

247 - O ex-deputado federal José Mentor (PT-SP), parlamentar entre os anos de 2003 e 2019, está internado em estado grave com Covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital 9 de Julho, em São Paulo (SP). A reportagem é do portal UOL.

O ex deputado estadual Antonio Mentor (PT-SP) e irmão de José Mentor confirmou a informação. Segundo nota enviada ao UOL, José está sendo acompanhado de perto pelo cardiologista Carlos Serrano e pelo infectologista David Uip.

