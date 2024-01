Ex-embaixadora é nomeada por Nunes para assumir cargo de Marta Suplicy

Apoie o 247

247 - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) nomeou Maria Auxiliadora Figueiredo, ex-embaixadora do Brasil na Malásia e na Costa do Marfim, para assumir a Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo após a saída de Marta Suplicy para se juntar a Guilherme Boulos (PSOL) como vice na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de outubro, projeto que a levará de volta ao PT, seu antigo partido, destaca a CNN .

Com vasta experiência no Itamaraty, Maria Auxiliadora exerceu funções tanto em Brasília quanto em Abidjã e Kuala Lumpur, capitais da Costa do Marfim e da Malásia, respectivamente. Nas eleições anteriores, ela esteve na chapa de Aldo Rebelo, candidato a senador pelo PDT.

Nascida em Areado, no sul de Minas Gerais, a ex-embaixadora já estava atuando temporariamente na pasta, assumindo as responsabilidades diárias enquanto a titular estava de férias.

Ainda de acordo com a reportagem, a solução é temporária, uma vez que nos próximos meses o corpo de secretários da prefeitura de São Paulo pode passar por reestruturações, influenciado por dois fatores: os acordos políticos com os partidos que devem integrar a chapa de Ricardo Nunes e a desvinculação dos secretários que se tornarão candidatos a vereador.

