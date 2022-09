Ex-ministro de Bolsonaro, Weintraub diz que bolsonarismo "é uma farsa" e "tem de acabar"

Apoie o 247

247 - Candidato a deputado federal por São Paulo, Abraham Weintraub (PMB), que foi um dos mais ferrenhos defensores do governo Jair Bolsonaro (PL) no período em que esteve à frente do Ministério da Educação, disse que o bolsonarismo é uma “farsa” e “precisa acabar”.

"O bolsonarismo é uma farsa, é uma pirâmide, e vai ser desmontado. O bolsonarismo, para mim, tem de acabar”, afirmou Weintraub, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

A mudança de posição de Weintraub aconteceu após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) usar um vídeo para criticar a agressão do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) agredir a jornalista Vera Magalhães durante um debate na terça-feira (13). No vídeo, Eduardo acusa Weintraub de ser próximo de Douglas Garcia.

Ao tomar conhecimento do fato, o ex-ministro, que vinha afirmando que votaria em Bolsonaro para a Presidência da República e também ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado pelo Planalto para disputar o governo de São Paulo, anunciou que irá anular o voto nos dois cargos.

