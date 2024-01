Ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá se desfilia do PT

Apoie o 247

247 – O ex-prefeito de Guarulhos (SP), Elói Pietá, solicitou sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT) na última terça-feira, dia 23, segundo aponta a coluna de Roseann Kennedy , no Estado de S. Paulo. Pietá alegou falta de democracia no partido, comparando a situação com a dinâmica de escolha de candidatos do Partido Republicano dos Estados Unidos. Ele destacou que, ao contrário do cenário americano, os filiados em Guarulhos foram proibidos de votar, criticando o processo interno do PT.

A decisão de Elói Pietá também foi motivada por discordâncias em relação à escolha do deputado federal Alencar Santana como candidato petista a prefeito na cidade neste ano. Pietá havia levado a questão à Justiça, questionando o método de seleção, argumentando que todos os 25 mil filiados na cidade deveriam participar da escolha, em vez de apenas 35 membros do diretório municipal. Diante da não concessão de liminar e da ausência de um prazo para julgamento, Pietá optou pela desfiliação.

O diretório municipal do PT manifestou respeito pela decisão de Elói Pietá, porém, rejeitou as críticas sobre a falta de democracia no partido. O ex-prefeito, por sua vez, negou que sua saída seja um ato de protesto, afirmando que a motivação principal é sua intenção de ser candidato numa frente ampla que, segundo ele, tem condições de dirigir a cidade.

Elói Pietá, que participou ativamente da criação do PT na cidade há 46 anos, foi secretário geral nacional e vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Ao deixar o partido, ele anunciou a intenção de entrar em uma legenda alinhada ao governo do presidente Lula, com prazo até 6 de abril para essa decisão.

