Ex-prefeito Eduardo Paes lidera intenções de voto no Rio com 28,6%, diz pesquisa

Ex-prefeito Eduardo Paes lidera a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro com mais de dez pontos percentuais à frente do atual prefeito, Marcelo Crivella, aponta levantamento do Instituto Paraná Pesquisas edit

247 - O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) lidera a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro com mais de dez pontos percentuais à frente do atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos). Segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, no primeiro cenário estimulado, Paes tem 28,6% das intenções de voto, seguido por Crivella com 15,4%. No segundo cenário, no qual foram descartados os candidatos com baixa intenção de votos, Paes aparece com 29,5% da intenção do eleitorado contra 15,7% de Crivella. Esta foi a primeira pesquisa realizada após o deputado Marcelo Freixo (PSOL) desistir de participar do pleito.

Ainda no primeiro cenário, Paes e Crivella são seguidos pelas candidatas de partidos de esquerda: Delegada Martha Rocha (PDT), com 9,3%, e Bendita da Silva (PT), com 7%. Logo atrás estão o Cabo Daciolo (Avante), com 5,1% da preferência do eleitorado e Clarissa Garotinho (PL), 3,1% Outros 18,5% afirmaram que não votarão em nenhum candidato, e 4,3% disseram não saber em quem irão votar nesta eleição.

No segundo cenário apresentado, Paes lidera com 29,5% das intenções. Crivella aparece com 15,7% da preferência do eleitorado. Em seguida aparece Delegada Martha Rocha (10,1%), Benedita da Silva (7,4%), Cabo Daciolo (5,2%) e Clarissa Garotinho (3,4%). Outros, 19,7% declararam que não votarão em nenhum candidato e 4,8% afirmaram não saber em quem votar.

Quando os nomes dos pré-candidatos não são citados, Eduardo Paes também lidera com 7,6%, seguido por Marcelo Crivella (5,7%), Delegada Martha Rocha (1,2%), Marcelo Freixo (0,8%), Benedita da Silva (0,5%), Cabo Daciolo (0,4%) e Clarissa Garotinho (0,3%).

o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 910 eleitores por telefone entre os dias os dias 15 e 19 de agosto. A margem de erro é de 3,5% pontos para mais ou para menos.

