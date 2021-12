Ex-presidente do PT de Americana é morto a tiros em Nova Odessa

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O secretário de Governo da Prefeitura de Nova Odessa, Marco Antônio Barion, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (6) em frente ao condomínio onde morava. Barion, que era ex-presidente do PT em Americana,teria sido alvo de ao menos 13 disparos de arma de fogo, segundo a polícia.

De acordo com o jornal O Liberal, o crime aconteceu em frente a um conjunto de prédios no bairro Marajoara, em Nova Odessa, no cruzamento das ruas Guilherme Klavin e Rua Rute Klavin Grikis, onde Barion estava morando há apenas oito meses.

A capitã da Polícia Militar Alessandra Cristina Siqueira Neves disse que “não dá para dizer se foi uma tentativa de roubo ou uma execução, ainda é muito primário para dar qualquer informação. O que podemos dizer é que um veículo passou ao lado do carro, realizou os disparos e fugiu para destino ignorado”.

PUBLICIDADE

A Prefeitura de Nova Odessa lamentou, em nota, o assassinato do secretário e disse que aguardava mais informações dos reponsáveias pela investigação. O expediente no Paço Municipal foi suspenso nesta segunda-feira e a Programação do Natal Celebre a Esperança 2021, marcada para esta noite na Praça Central também foi adiada”.

Marco Russo era cientista social formado pela Unesp de Araraquara. Foi assessor parlamentar do ex-deputado Antonio Mentor (PT), secretário parlamentar do ex-deputado José Mentor (PT), coordenador de Governo da Prefeitura de Iracemápolis e secretário de Administração da Prefeitura de Artur Nogueira. Sua última atuação foi como assessor do vereador Professor Antonio (PT), em Nova Odessa, até outubro deste ano, quando deixou a assessoria para assumir a coordenação da equipe de transição do prefeito Leitinho.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE