Ex-procurador-geral de Justiça do Rio vira réu em processo sobre esquema de Cabral

247 - Por unanimidade, o Órgão Especial do TJ do Rio aceitou nesta segunda (10) a denúncia contra o ex-procurador-geral de Justiça do Rio Cláudio Lopes.A informação é do jornal O Globo.

Suspeito de envolvimento no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral, Lopes é acusado de corrupção passiva, formação de quadrilha e violação de sigilo funcional.

O MP-RJ diz que o ex-procurador-geral recebeu R$ 7,2 milhões em propina para “blindar” o esquema do ex-governador de investigações no órgão que era comandado por ele.