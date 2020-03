Segundo o MPF, há indícios de que o procurador aposentado do MP-RJ Astério Pereira dos Santos ajudou na fuga do empresário, alvo da operação Lava Jato. Arthur Soares era dono das empresas que possuíam os maiores contratos com o governo do Rio quando era comandado por Sérgio Cabral edit

247 - Preso na manhã desta quinta-feira (5), o procurador aposentado do Ministério Público do Rio de Janeiro Astério Pereira dos Santos é suspeito de ajudar na fuga do empresário Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, o Rei Arthur, apontou uma investigação do Ministério Público Federal. De acordo com os procuradores, há indícios de que Astério, ainda na época que ocupava o cargo de secretário Nacional de Justiça, ajudou na fuga do empresário, alvo da operação Lava Jato. Arthur Soares era dono das empresas que possuíam os maiores contratos com o governo do Rio quando era comandado por Sérgio Cabral.

Rei Arthur ficou foragido desde 2017 e no fim do ano passado. O nome dele constava da lista de procurados da Interpol – a polícia internacional. A prisão, no entanto, foi feita por agentes da imigração americana, mas por outro motivo: falta de visto.

Em nota, a defesa apontou um "equívoco burocrático" que foi "devidamente sanado". "Arthur Soares se encontra em casa", diz o texto, negando que Arthur seja "foragido".

"Ele é chamado de Rei Arthur porque, ao longo de muitos anos, ele teve os maiores contratos com o Estado do Rio de Janeiro. Isso possibilitou a ele arrecadar um patrimônio milionário, talvez bilionário", explicou o procurador da República Stanley Valeriano.