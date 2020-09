Ex-secretário suspeito de matar pré-candidato em MG durante live se entrega

247 - O ex-secretário da cidade de Obras de Patrocínio (MG) Jorge Marra (PTB) apresentou-se à polícia neste domingo (27) com advogados e será ouvido ao longo do dia sobre o assassinato do pré-candidato a vereador Cássio Remis (PSDB). Ele era considerado foragido.

Irmão do prefeito da cidade, Deiró Marra (DEM), Jorge é suspeito de matar Remis a tiros na última quinta-feira (24). O assassinato aconteceu enquanto o pré-candidato a vereador fazia uma live na qual denunciava que a prefeitura estaria fazendo uma reforma no local onde seria o comitê eleitoral do atual prefeito da cidade. Deiró Marra (DEM) é candidato à reeleição.

Enquanto falava no vídeo, na transmissão ao vivo, Cassio Remis disse: “Aqui, agora chegando o secretário para me agredir”. A live então foi interrompida e essas foram as últimas palavras do político.