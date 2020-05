Ex-subsecretário de Saúde do Rio é preso por suspeita de desvios na compra de respiradores contra a Covid-19

Gabriell Neves, ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, foi preso em uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil fluminense. Outras três pessoas foram presas e os agentes também estão cumprindo outros 13 mandados de busca e apreensão edit

247 - Gabriell Neves, ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta quinta-feira (7) em uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil fluminense. Além dele, outras três pessoas foram presas sob a suspeita de terem recebido vantagens em compras emergenciais de respiradores para o combate à pandemia do novo coronavírus no estado. Os agentes também estão cumprindo outros 13 mandados de busca e apreensão. Justiça.

Neves havia sido exonerado do cargo pelo governador Wilson Witzel (PSC) no dia 20 de abril pela suspeita de regularidades na compra de respiradores artificiais, máscaras e testes rápidos para detectar o novo coronavírus. Os contratos sob suspeitam chegam a R$ 1 bilhão.

