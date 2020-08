Ex-vereador Cristiano Girão é apontado em relatório como mandante do assassinato de Marielle

De acordo com relatório da Polícia Federal, o ex-PM e ex-vereador, do Rio de Janeiro, Cristiano Girão Matias, ligado às milícias, seria o mandante do assassinato da Marielle Franco edit

247 - Relatório da Polícia Federal aponta que as investigações sobre quem mandou matar a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) um dos investigados como mandante do crime é o ex-vereador do Rio de Janeiro Cristiano Girão Matias (ex-PMN, hoje sem partido).

A informação foi divulgada pelo Jornal do SBT que obteve acesso ao documento. Girão perdeu o mandato em 2010 após ser condenado a 14 anos de prisão por chefiar uma milícia na comunidade Gardênia Azul. Ele cumpriu pena e hoje está em liberdade condicional.

De acordo com o documento, o assassinato da vereadora seria uma resposta à atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, para quem Marielle trabalhou como assessora.

Girão foi indiciado pela comissão. E como retaliação, Freixo seria o alvo inicial. Como o plano não deu certo, Marielle foi a vítima, assim como Anderson Gomes, que dirigia o carro em que ela se encontrava.

De acordo com as investigações, no dia do crime, o ex-vereador passou dez horas em uma churrascaria na Barra da Tijuca. Enquanto ele estava lá, Marielle não foi a única assassinada: Marcelo Diotti da Mata, marido da ex-mulher de Girão, também foi assassinado, atingido por tiros de fuzil M-16.

Em depoimento, Cristiano Girão apresentou a longa refeição como álibi e negou qualquer envolvimento com os ataques.

