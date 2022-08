Ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, é assassinado no Rio

O ex-vereador do Rio Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho e pontado como um dos fundadores da milícia Liga da Justiça, levou tiros na perna e no abdômen edit

247 - O ex-vereador do Rio de Janeiro Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, morreu nesta quinta-feira (4) após ser baleado na Estrada Guandu do Sapé, em Campo Grande, na Zona Oeste da capital fluminense. A informação foi confirmada pelo advogado da família e pela Polícia Militar. O ex-parlamentar levou tiros na perna e no abdômen. Depois foi levado para o Hospital Oeste D'Or.

O cunhado dele também foi baleado e está internado no Hospital Rocha Faria, com quadro estável.

Testemunhas afirmaram que eles foram feridos por dois homens de fuzil, que passaram atirando.

Jerominho é apontado como um dos fundadores da milícia Liga da Justiça, que atua na Zona Oeste da capital.

