Ex-vice-presidente estadual do PL-SP é acusado de abusar da filha e de netas

247 - O ex-presidente da Câmara de Suzano e ex-vice-presidente do Partido Liberal (PL) em São Paulo, José Renato da Silva, é acusado pela filha de ter abusado sexualmente dela quando tinha 7 anos e, anos depois, das filhas dela a partir dos 6 e 7 anos. As netas teriam sido abusadas por um período de 9 anos. A reportagem é do portal G1.

Denis Souza do Nascimento, advogado do ex-vereador, informou que "existe uma investigação, portanto não existe culpa formada, o inquérito está sob segredo de justiça para preservar todos, portanto, no momento, não podemos passar maiores detalhes sobre o conteúdo do inquérito". A reportagem pediu posição para o PL, mas não recebeu resposta até a última atualização.

Em um relato em uma rede social , publicado nesta quarta-feira (6), Cintia Renata Lira da Silva diz que o pai agora foi indiciado pelos crimes e que por décadas manteve o abuso que sofreu em segredo.

"Esse pensamento continuou até o dia em que eu descobri que ele, meu pai, também tinha abusado das minhas filhas. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida. Parecia que o mundo era apenas um campo magnético que me puxava para baixo. Não sabia sequer que direção tomar. Relembrar esse dia dói mais do que relembrar o próprio abuso que sofri. Como ele pôde? Com minhas filhas? Por semanas senti vergonha, culpa e fragilidade, tristeza e indignação. A coragem que nunca tive enquanto filha, tive enquanto mãe."

De acordo com a polícia, uma das vítimas foi ouvida e o inquérito foi instaurado no dia 8 de abril de 2022. Dias depois, o inquérito foi aberto. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo conta que Silva responde a um processo por estupro de vulnerável.

Um documento da Justiça Eleitoral aponta que José Renato deixou de ser vice-presidente do PL no dia 6 de abril de 2022.

Já o deputado estadual André do Prado (PL) enviou nota informando que Silva era funcionário do gabinete da Liderança do Partido Liberal na Assembleia Legislativa e que, depois da denúncia, foi protocolada a exoneração do ex-vereador no dia 12 de abril. A decisão foi publicada no dia 13 de abril no caderno do Poder Legislativo no Diário Oficial.

"Recebi a informação com indignação e estarrecimento. A violência sexual contra vulneráveis é o mais repudiável dos crimes e exige uma postura austera. O caso segue em segredo de Justiça. Me solidarizo e deixo expresso meu total apoio às vítimas", disse o deputado na nota.

