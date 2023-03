Exame do IML em menina de 12 anos levada para o Maranhão não encontrou sinais de violência sexual

Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, disse em depoimento à polícia do Maranhão que beijou, acariciou e teve ereção, mas que não teve relações sexuais com a adolescente edit

Agenda do Poder - O resultado do exame de corpo de delito realizado na menina de 12 anos, que foi sequestrada e levada para o Maranhão na última terça-feira, deu negativo para estupro.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Elen Souto, Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, disse em depoimento à polícia do Maranhão que beijou, acariciou e teve uma ereção, mas que não teve relações sexuais com a adolescente.

Eduardo vai responder pelos crimes de subtração de capaz, no Rio de Janeiro, estrupo de vulnerável e cárcere privado no Maranhão. As informações são do Extra online.

