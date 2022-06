Exame/Ideia: Castro tem 24% e Freixo 23% na disputa pelo governo do Rio

Levantamento telefônico do Ideia Instituto traz também um segundo cenário, no qual Castro aparece com 29% e Freixo com 25% edit

247 - Levantamento telefônico do Ideia Instituto, contratado pela Exame, aponta para empate técnico entre o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB) na disputa pela administração fluminense. Castro aparece com 24% e Freixo com 23% no cenário 1 da pesquisa.

No cenário 2, sem Marcelo Crivella - que aparece em terceiro lugar na primeira projeção com 10% das intenções de voto - Castro consegue ampliar sua vantagem, subindo para 29%. Freixo vai a 25%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Castro e Freixo, o atual governador aparece na frente. Ele tem 38% contra 32% do candidato do PSB.

Castro também ganha em cenários de segundo turno contra Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD).

O levantamento ouviu por telefone 1.000 eleitores do Rio de Janeiro entre 10 e 15 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-02458/2022.

