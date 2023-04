Explosão de gás atinge dez apartamentos e deixa quatro feridos em Campos do Jordão

Apoie o 247

247 - Uma explosão provocada por gás de cozinha atingiu dez apartamentos e deixou quatro pessoas feridas na noite de sábado (22) em um condomínio no Morro do Elefante, Campos do Jordão (SP). A causa da explosão ainda é desconhecida.

De acordo com o G1, a Defesa Civil informou que uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 anos sofreram ferimentos graves e tiveram que ser transferidas para um hospital em Taubaté. Outras duas pessoas, uma mulher de 52 anos e uma adolescente de 14 anos tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio não entrou em colapso, apesar de diversas paredes internas do condomínio Saint Etienne terem sido destruídas. O local foi interditado e deverá ser periciado neste domingo (23) pela Polícia Civil, engenheiros da prefeitura e por técnicos da Defesa Civil.

