Explosão em apartamento deixa feridos em Jundiaí

De acordo com a Defesa Civil, a explosão ocorreu em um apartamento no primeiro andar e se espalhou pelo prédio edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma explosão atingiu nessa terça-feira (9) um condomínio de prédios localizado no bairro Cidade Jardim 2, em Jundiaí (SP). De acordo com a Defesa Civil, a explosão ocorreu em um apartamento no primeiro andar e se espalhou pelo prédio.

Nove pessoas foram socorridas, sendo duas com ferimentos graves, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a suspeita é que uma moradora tenha usado um produto de limpeza inflamável no sofá. A explosão aconteceu depois que ela acendeu o fogão, ocorreu uma explosão.

PUBLICIDADE

O prédio foi interditado pela Defesa Civil e as causas do incêndio serão investigadas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE