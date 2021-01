Fábrica que deixará o Brasil autônomo na produção da CoronaVac só deve ficar pronta em outubro

Fábricas do Instituto Butantan ficaram prontas em um prazo mínimo de 18 meses. Para esta fábrica voltada à produção da CoronaVac, o prazo é 10 meses. As obras devem ficar prontas no mês de outubro edit

247 - A fábrica de vacinas contra o coronavírus do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, só deve ficar pronta em outubro. O objetivo é diminuir a necessidade de o Brasil importar insumos. Outras fábricas do Butantan ficaram prontas em um prazo mínimo de 18 meses. Para esta, o prazo é 10 meses. As obras civis estão sendo executadas ao mesmo tempo em que o projeto final do empreendimento ainda está em desenvolvimento. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

No galpão ficarão reatores, biorreatores e centrífugas, com o objetivo de "fabricar" exemplares do coronavírus em escala industrial. O maquinário cria condições para que células similares às nossas, chamadas células-zero, sejam cultivadas e se reproduzam.

De acordo com o gerente de parcerias e novos negócios do Butantan, Tiago Rocca, "a fábrica foi originalmente projetada para fabricação de plasma. Mas, diante da crise, foi adaptada e o galpão de 10 mil m³ que já existia recebeu reforma".

"O que precisa é construir toda a parte de divisórias, criar um ambiente de entrada, vestiário, pisos, toda a parte de ar-condicionado e de utilidades", disse.

