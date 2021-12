Faixa na entrada do Morro da Serrinha (RJ) viraliza: favela 'não vende nem apoia o uso do crack'

Apoie o 247

247 - Uma faixa pendurada no Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, viralizou nas redes sociais por trazer o seguinte aviso: "A comunidade da Serrinha não vende nem apoia o uso de crack. Só Jesus liberta das drogas". A reportagem é do portal Extra.

Um dos comentários diz que o "alerta" foi feito por uma facção específica, com o objetivo de atingir outra facção da região que lucra com a venda deste tipo de substância.

O Morro da Serrinha foi marcado, nos últimos meses, por uma disputa territorial.

Procurada, a Polícia Militar não respondeu até a última atualização desta reportagem se havia conhecimento da faixa pendurada no Morro da Serrinha.

