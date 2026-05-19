Falha em freio de van elétrica pode ter provocado morte de filha de diplomatas

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se uma falha mecânica em uma van elétrica causou o atropelamento que terminou com a morte de Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, em Ipanema, na zona sul da capital fluminense. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada a partir do registro da ocorrência policial.

O acidente aconteceu na tarde de sábado (16), no cruzamento das ruas Visconde de Pirajá e Vinícius de Moraes. Mariana, filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para temas de paz e segurança, morreu no domingo (17), após ser socorrida em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado sobre o atropelamento foi registrado às 17h08. Quando os agentes chegaram ao local, as vítimas já haviam sido levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto. O veículo envolvido era um furgão elétrico modelo JAC Moledo EJV5, que foi apreendido para perícia.

Motorista relatou falha na direção e nos freios

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da van, Lucas Leandro do Espírito Santo Marques, de 24 anos, afirmou aos policiais que perdeu o controle do veículo após uma falha mecânica. Ele declarou que a direção travou e o sistema de freios deixou de funcionar no momento em que tentava mudar de faixa.

Ainda conforme o registro policial, o condutor contou que, sem conseguir controlar a van, subiu na calçada e atingiu três pessoas. O policial responsável pela ocorrência informou que não encontrou marcas de frenagem na pista e realizou registros fotográficos da cena.

A PM também informou no documento que o motorista permaneceu no local após o acidente, colaborou com os agentes e não apresentava sinais de alteração. Ele foi submetido a testes de bafômetro e de detecção de drogas, ambos com resultado negativo.

Testemunhas citaram tentativa de desvio

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o motorista pode ter tentado desviar de um ciclista instantes antes de perder o controle da direção. A hipótese também será analisada durante a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Mariana caminhava ao lado da mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, vice-cônsul do Brasil em Buenos Aires, quando ambas foram atingidas pela van. A jovem sofreu traumatismo craniano e múltiplas lesões.

Ana Patrícia também ficou ferida no acidente, mas recebeu alta hospitalar. Segundo informações da família, ela continuará o tratamento em São Paulo. A terceira vítima do atropelamento, identificada como Sérgio da Costa Luiz, sofreu apenas ferimentos leves e já foi liberada.

Jovem havia retornado recentemente ao Brasil

Em entrevista à TV Globo, o diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto falou sobre a trajetória da filha e revelou que ela havia acabado de retornar ao Brasil após viver uma década na Europa. “Ela tinha acabado de chegar ao Rio”, afirmou Ibrahim.

Formada em administração, Mariana havia assinado recentemente contrato com uma multinacional do setor de cosméticos. Ao longo da vida, morou em países como Reino Unido, Venezuela, Bélgica, Líbano, França e Itália, acompanhando as missões diplomáticas dos pais.

A jovem estudou administração de empresas na ESCP Business School, em Turim, na Itália, e era fluente em português, inglês, espanhol e francês. O corpo de Mariana será enterrado na quinta-feira (21), às 14h, no Cemitério São Paulo, no bairro de Pinheiros, na capital paulista.