Falsa enfermeira que vacinou empresários já dava golpes em BH desde o início do mês

247 - A falsa enfermeira presa pela Polícia Federal por realizar suposta vacinação contra covid-19 em garagem de empresa de ônibus em Belo Horizonte já atuava com o esquema na cidade desde o início de março, conforme investigações da Polícia Federal. A mulher, que foi levada para a Penitenciária Estevão Pinto na noite de terça-feira, 30, teve a prisão temporária convertida em preventiva. A informação é do portal Estado de Minas.

As autoridades constataram que a mulher, que na verdade era uma cuidadora de idosos, atendia também a domicílio. De acordo com as investigações, um dos bairros em que ela mais fez "atendimentos" - em casas e apartamentos - foi o Belvedere, de classe alta. "Os moradores lá estão todos sem saber o que fazer", afirma um empresário que frequenta a região.

