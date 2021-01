Falta de oxigênio matou pacientes também em SP, dizem funcionários de hospital

Profissionais da área da saúde relatam mortes por sufocamento e falta de oxigênio em São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo edit

247 - Profissionais da área da saúde relatam mortes por sufocamento e falta de oxigênio em São Sebastião, cidade do litoral norte de São Paulo, conforme mostra reportagem da Folha de S. Paulo - que conversou com pessoas que trabalham no Hospital de Clínicas da cidade.

Segundo a Folha, os entrevistados “narraram uma situação similar à do sistema de saúde de Manaus (AM)”, onde diversos pacientes com Covid-19 estão morrendo devido à escassez de oxigênio.

De acordo com os relatos ouvidos pela reportagem, a falta de estrutura no hospital levou à morte de ao menos duas pessoas com Covid-19 em dezembro, na UTI.

Além disso, a matéria relata falta de profissionais para fechar a escala do hospital e ventiladores pulmonares sendo usados só com torpedo porque a rede de oxigênio não daria conta da demanda.

“Em uma etapa posterior, esses torpedos deixaram de ser comprados e começaram a ser enchidos em uma usina do próprio hospital, segundo os relatos, com um nível de aproveitamento pior”, afirma a reportagem.

