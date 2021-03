Família cava sepultura da própria mãe em cemitério de Magé, na baixada fluminense (vídeo)

"Não tem um coveiro aqui para enterrar. Quem está enterrando são os quatro filhos. E não tem um coveiro. Pelo amor de Deus. Minha mãe está sendo tratada pior que um cachorro", diz uma mulher no vídeo gravado no momento do sepultamento edit

247 - Quatro irmãos de uma família cavaram a sepultura da própria no Cemitério II da Vila Esperança, em Magé, na Baixada Fluminense. O vídeo, gravado nesta quinta-feira (18), mostra uma mulher descalça, com uma pá na mão, retirando a terra para colocar o caixão na cova logo em seguida. Segundo a prefeitura, o diretor do cemitério, que havia liberado todos os coveiros para o almoço. De acordo com reportagem do UOL, a causa da morte da mulher não foi informada.

“Venho informar aqui a pouca vergonha que aqui em Magé, no Cemitério II da Vila Esperança. Esta aqui que está no caixão é nossa mãe. Não tem um coveiro aqui para enterrar. Quem está enterrando são os quatro filhos. E não tem um coveiro. Pelo amor de Deus. Minha mãe está sendo tratada pior que um cachorro. Isso é muito triste", diz uma mulher no vídeo.

A Prefeitura de Magé informou que o diretor do cemitério foi exonerado juntamente com a equipe após uma auditoria interna da Secretaria de Infraestrutura identificar que ele havia liberado todos os funcionários para almoçarem.

