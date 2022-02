Família de Moïse Kabagambe anuncia processo contra Sérgio Camargo por culpar congolês pelo próprio assassinato

"Já estamos estudando as medidas cabíveis", afirmou o advogado Rodrigo Mondego. "A família do Moïse está estarrecida com essa fala criminosa", disse edit

247 - O advogado Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), anunciou nesta sexta-feira (11) "medidas legais" contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por uma declaração em que culpa o congolês Moïse Kabagambe por seu próprio assassinato, espancado no dia 24 de janeiro, após ir cobrar uma dívida de trabalho em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio.

"Esse VAGABUNDO vai responder por essa mentira absurda que está falando. A família do Moïse está estarrecida com essa fala criminosa desse sujeito. Já estamos estudando as medidas cabíveis", afirmou o procurador no Twitter.

Conhecido por declarações contra os próprios negros, Camargo resolveu culpar o africano pelo próprio assassinato ao dizer que o congolês "andava e negociava com pessoas que não prestam".

A família do Moïse está estarrecida com essa fala criminosa desse sujeito. Já estamos estudando as medidas cabíveis. pic.twitter.com/CB1LYghPsa

'Família está com medo'

O procurador havia informado que a família do congolês Moïse Kabagambe não quer assumir dois quiosques na Barra da Tijuca e desistirá da concessão.

O advogado disse que a família do congolês está com "medo" de retaliações.

