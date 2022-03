Felipe Santa Cruz adere ao PSD para disputar o governo do Rio, em ato liderado por Eduardo Paes

Outros políticos do estado também se filiaram; evento teve a presença de Kassab, presidente nacional da sigla, e de Rodrigo Neves, pré-candidato do PDT edit

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O Partido Social Democrático (PSD) promoveu neste domingo (13/03), em evento movimentado, a filiação do advogado Felipe Santa Cruz. Ele é pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro nas eleições de outubro.

O evento da chegada de Santa Cruz ao PSD aconteceu no hotel Windsor Guanabara, na região central da capital fluminense, e foi comandado pelo prefeito carioca Eduardo Paes, que é o presidente estadual do partido.

Estava presente o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também compareceu o pré-candidato do PDT ao governo do estado, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói.

Várias outras filiações foram realizadas. Nomes conhecidos da política do Rio também entraram no partido, entre os quais o secretário municipal de Turismo, Bruno Kazuhiro, que deve ser candidato a deputado estadual. Este caminho deve ser seguido por outros secretários municipais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), cargo que ocupou entre 2019 e o início de 2022, Felipe Santa Cruz é carioca e tem atualmente 49 anos. Ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE