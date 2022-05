Feminicídio: engenheiro é preso em flagrante acusado de matar a companheira

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (18), o engenheiro Jessé de Souza Cunha, de 44 anos, suspeito de matar a esposa e enterrar o corpo dela no quintal da casa onde eles moravam, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). A professora Ana Júlia Mathias estava desaparecida desde segunda (16). As informações foram divulgadas em reportagem da BandNews.

Inicialmente o suspeito registrou o caso na Delegacia da Posse (58ª DP) como desaparecimento na terça-feira (17). Ana Julia saiu na segunda da Escola Municipal José Pacífico, na Estrada de Santa Rita, onde trabalhava, e entrou em um ônibus da linha Corumbá para voltar para casa.

O delegado Willians Batista, responsável pelo caso, afirmou ter questionado Jessé "sobre toda rotina do casal e dele também, principalmente nas segundas-feiras". "Tivemos acesso ao cartão que ela passava no ônibus e vimos que realmente ela saiu da escola e foi para casa. O rastreamento do telefone dela também mostrou que ela entrou em casa no horário compatível que o Jesse também estava em casa, que era o que ele negava, porque dizia que não tinha estado com ela no dia do desaparecimento", disse.

Jesse foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Segundo Batista, o engenheiro nega o crime. "Ele se mantém negando, não confessa a prática delitiva, e agora a gente segue para concluir as investigações com imagens para entender toda a dinâmica dela naquele dia, bem como esclarecer qual foi a motivação desse crime", afirmou.

