Feminicídio: mulher é morta a tiros pelo namorado no Rio. "Acabou com a vida da minha família", diz mãe da vítima

247 - Um homem foi preso acusado de matar a tiros a namorada, identificada como Tamiris de Souza Girão, de 19 anos, nessa segunda-feira (21), na Rua 5, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar (PM) foi ao local, mas a mulher havia sido levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Os agentes foram até a unidade de saúde, onde confirmaram a ocorrência e o óbito da vítima. Selma e a irmã, Amanda Souza, que também esteve no Instituto Médico Legal (IML), acusaram o homem de ser integrante da milícia que atua na cidade de Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.

"Esse desgraçado acabou com a vida da minha família", desabafou Selma Regina Souza Girão, mãe da vítima. "Minha única filha, esse desgraçado matou. Acabou com a vida dela", complementou. O relato dela foi publicado pelo jornal O Dia.

De acordo com Selma, a filha estava em um carro de aplicativo quando o namorado a agrediu com uma coronhada e a puxou para fora do veículo.Depois ele atirou na cabeça dela e passou com seu automóvel em cima da jovem.

A mãe da jovem afirmou que o namorado de Tamiris não aceitava o fim do relacionamento. Eles estavam juntos há cerca de dois anos. "Na nossa frente, não (era agressivo). Eu nem sabia que a minha filha apanhava. Eu não sabia que ele batia na minha filha, não sabia. Minha filha nunca me falou nada, nunca relatou nada que ele fazia com ela, se batia. Nunca. Só que ela se separava dele e voltava para a minha casa. Ele ia atrás, acho que passava conversa, ameaçava, alguma coisa, e ela voltava. Infelizmente, às vezes você ama a pessoa errada", disse.

"Todo mundo cansava de avisar, ela já não queria mais ele, porque ele batia nela, ficava ameaçando", disse Amanda. "Por ser miliciano, achava que tinha poder sobre ela. Já foi preso duas vezes e foi solto porque não tem justiça nesse país. Mas, a gente vai fazer justiça. Não vai ficar assim, ele vai pagar. Custe o que custar, mas ele vai pagar. A gente não vai descansar. A gente só quer justiça, que ele apodreça na cadeia".

A Polícia Civil ainda não confirmou se o acusado integra uma milícia.

