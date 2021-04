Fernando Haddad desmente informação de Lauro de Jardim sobre “conversa com Faria Lima”

Ex-ministro negou que tenha sido designado pelo ex-presidente Lula para conversar com o mercado financeiro. "O colunista não me procurou para confirmar", afirmou Haddad edit

247 - O ex-ministro Fernando Haddad negou nesta terça-feira (27) uma informação publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo, sobre uma suposta missão dada a ele pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Gostaria de desmentir a nota publicada na coluna de @laurojardim de que Lula me designou para, em seu nome, manter interlocução com a Faria Lima [mercado financeiro]. O colunista não me procurou para confirmar. Fez o mesmo com Marcos Lisboa um mês atrás", disse Haddad pelo Twitter.

A nota publicada por Lauro Jardim no último domingo (25) fio a seguinte: “Os bancos têm procurado Lula para conversar. Mas o PT escalou um emissário para conversar com o sistema financeiro: Fernando Haddad. Lula só quer papo direto com essa turma mais adiante, no início de 2022″.

Gostaria de desmentir a nota publicada na coluna de @laurojardim de que Lula me designou para, em seu nome, manter interlocução com a Faria Lima. O colunista não me procurou para confirmar. Fez o mesmo com Marcos Lisboa um mês atrás. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 27, 2021





