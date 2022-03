Fernando Pimentel é absolvido por unanimidade na Justiça Eleitoral

Em processo no TRE-MG, todos os seis votos foram a favor da absolvição do ex-governador edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) absolveu nesta terça-feira (22), por unanimidade, o ex-governador Fernando Pimentel (PT). Todos os seis votos foram a favor da absolvição do petista. O processo corre em segredo de Justiça.

"Hoje o TRE de MG fez justiça, como sempre deve ser", escreveu Pimenta no Twitter. "E à minha família, aos amigos e amigas, companheiros e companheiras de luta que empenharam sua solidariedade e amizade nesses tempos difíceis. Com fé em Deus e serenidade, sempre mantive a esperança de que a Justiça triunfaria ao final", continuou.

O ex-chefe do executivo mineiro foi acusado de corrupção passiva no período em que atuou como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), de 2011 a 2014.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2- E à minha família, aos amigos e amigas, companheiros e companheiras de luta que empenharam sua solidariedade e amizade nesses tempos difíceis. Com fé em Deus e serenidade, sempre mantive a esperança de que a Justiça triunfaria ao final.(segue) — Fernando Pimentel (@pimentelminas) March 22, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3- O dia chegou, a verdade se restabeleceu.

Reafirmo, com humildade mas com firmeza, meu compromisso de vida inteira com a luta pela democracia, pelos direitos humanos, contra a discriminação e a desigualdade social. Saudações fraternas a todos e a todas.

Fernando Pimentel — Fernando Pimentel (@pimentelminas) March 22, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE