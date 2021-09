Fernão Dias e Rodovias no Rio são liberadas após ocupação de caminhoneiros bolsonaristas

Caminhoneiros bolsonaristas bloquearam os dois sentidos da via, em todas as pistas, na altura de Igarapé, na Grande BH. No, principais rodovias também foram liberadas edit

247 - Caminhoneiros bloquearam as pistas da rodovia Fernão Dias (BR-381) nos dois sentidos, na altura do KM 513, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (9). A via só foi liberada, nos dois sentidos, por volta de 10h30, após negociação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a escolta dos caminhoneiros. A informação é do portal G1.

O trânsito seguiu lento por quase uma hora após o desbloqueio. Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, a fila de carros no sentido Belo Horizonte chegou a 6 km por volta das 10h50. No mesmo horário, no sentido São Paulo, a fila de veículos alcançava 4 km de extensão.

Também na manhã desta quinta-feira (9), caminhoneiros fizeram manifestação na Rodovia Washington Luís (BR-040), quilômetro 113, na altura da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), sentido Juiz de Fora.

O local dá acesso a um ponto de distribuição de combustível para a Região Metropolitana do Rio. Por volta das 8h, os motoristas tinham desocupado a via.

